الحرس الثوري الإيراني: هذا الرد يعد إنذارًا جديًا للعدو بأن أي اعتداء لن يمر دون رد وفي حال تكراره سيكون ردنا أشد حزمًا والطرف المعتدي يتحمل مسؤولية جميع العواقب