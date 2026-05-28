    الولايات المتحدة ستحتاج إلى سنوات لاستعادة مخزوناتها من الصواريخ بعد حرب إيران

      أظهر تقرير لمركز الأبحاث الاستراتيجية والدولية في واشنطن أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى سنوات لاستعادة مخزوناتها من بعض أنواع الصواريخ بعد الحرب مع إيران.

      وجاء في التقرير الصادر امس الأربعاء، أن الولايات المتحدة استخدمت أكثر من ألف صاروخ من نوع “توماهوك” لضرب إيران، وستتمكن من استعادة مخزوناتها إلى مستوى ما قبل الحرب، بحلول نهاية عام 2030 أو بداية 2031.

      واستخدمت القوات الأمريكية أيضا ما بين 1060 و1430 صاروخا لأنظمة “باتريوت” للدفاع الجوي، وسيكون من الممكن استعادة مخزوناتها في منتصف 2029، والصواريخ لأنظمة “ثاد” للدفاع الصاروخي بحلول هذا الموعد أيضا.

      ويشير الخبراء إلى أن الولايات المتحدة تمتلك في الوقت الراهن ما يكفي من الذخائر لأي سيناريو في الحرب مع إيران.

      وفي الوقت ذاته، أشار التقرير إلى أنه في حال اندلاع نزاع آخر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قد تكون الولايات المتحدة في موقف ضعيف بسبب نفاد المخزونات.

      وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة أجلت توريدات بعض أنواع من الذخائر لدول البلطيق بسبب استهلاكها الذخائر في الحرب مع إيران.

      المصدر: وكالة تاس الروسية

