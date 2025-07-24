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شهيدان برصاص العدو الإسرائيلي في بلدة الخضر بالضفة المحتلة

استشهد فلسطينيان فجر الخميس برصاص قوات العدو الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن “الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم واحتجاز جثمانيهما”، وأفادت أن “الشهيدين هما: أحمد علي صلاح ومحمد خالد عيسى”.

وذكرت المصادر أن “قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها على أربعة أطفال وفتية على الأقل، قرب منطقة العبارة في الجهة الغربية من بلدة الخضر، بمحاذاة الطريق الاستعماري رقم (60)، ما أدى إلى إصابتهم بجروح”.

بدورها، أشارت “جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني” الى أن “قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى المكان لإسعاف المصابين”، وتابعت ان “قوات الاحتلال اعتقلت اثنين من المصابين، فيما نقلت باقي الإصابات إلى مستشفيات بيت لحم”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام