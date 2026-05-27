سلسلة غارات على بلدات في قضاء النبطية

ارتكب العدو الاسرائيلي مجزرة جديدة في بلدة شوكين الجنوبية استشهدت خلالها عائلة من آل هاشم، استهدفها الطيران الحربي المعادي بغارة على مجمع الصدر السكني.

وشنت الطائرات الحربية المعادية غارة على بلدة جبشيت ادت الى استشهاد 3 مواطنين وجرح 4 آخرين. وتعرضت بلدة كفررمان لغارات دمرت احداها المسجد القديم في البلدة، كما تعرضت بلدة ميفدون لسلسلة غارات دمرت احداها مطعما ومحال تجارية.

وفي بلدة زبدين دمرت غارة مبنى ومعمل شوكولا، كما شنت الطائرات الحربية المعادية غارات على زوطر الشرقية وزوطر الغربية وقاعقعية الجسر ويحمر الشقيف، القصيبة، وارنون وكفر تبنيت والنبطية الفوقا، ومنها غارة في محيط مستشفى غندور في البلدة.

وشن الطيران الحربي المعادي غارة على طريق زوطر، كما تعرض حي البياض في مدينة النبطية لغارة دمرت مبنى سكنيا، وسجل سقوط عدة قذائف مدفعية في محيط مستشفى نبيه بري الحكومي في المدينة.

ونفذت مسيرة معادية غارة على بلدة الشرقية، كذلك أغارت الطائرات الحربية المعادية على مبنى سكني وتجاري على اوتوستراد زفتا -النبطية ودمرته، وتسببت باضرار كبيرة في مخفر الدرك حيث نجا عناصره باعجوبة.

وتعرضت المنطقة بين بلدتي اللويزة ومليخ لغارة جوية، ونفذت عصرا مسيرة معادية غارة على محيط النادي الحسيني في مدينة النبطية، مما ادى الى استشهاد مُسن سوري وجرح اخر.

وتعرضت بلدة الدوير لغارة شنها الطيران الحربي المعادي ودمرت مبنى علي حطيط السكني والتجاري عند مدخل الساحة فيها.

وادت غارة على بلدة الدوير امس الى استشهاد الشاب موسى حطيط. وقصفت المدفعية المعادية بشكل عنيف ومركز وعلى فترات اليوم، بلدات ارنون، يحمر الشقيف، حبوش، كفررمان، زوطر الشرقية وزوطر الغربية، ميفدون، جبشيت، الجبل الاحمر عند اطراف شوكين وحاروف وحرج علي الطاهر.

وتعرضت عصر اليوم بلدات مليخ، وحومين الفوقا، وعرمتى وكفرحونة لغارات جوية معادية. ونفذت مسيرة معادية غارة مستهدفة سيارة بيك اب على طريق دوحة كفررمان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام