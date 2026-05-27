الأربعاء   
   27 05 2026   
   10 ذو الحجة 1447   
   بيروت 11:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    جثمان الشهيد لا يزال على طريق سد القرعون بعد منع الجيش اللبناني من الوصول إليه

      أفاد مراسل المنار بأن جثمان الشهيد الذي استهدفته الطائرات المسيّرة المعادية عصر أمس لا يزال على طريق سد بحيرة القرعون، بعدما منعت لجنة “الميكانيزم”، وبطلب من العدو الإسرائيلي، الجيش اللبناني وأي أحد آخر من الاقتراب من المنطقة بشكل كامل، حتى لأجل سحب الجثمان.

      وبحسب المعلومات، فإن الشهيد يُعتقد أنه أحد عناصر الجيش اللبناني، وكان يتفقد مكان الغارات التي استهدفت طريق السد عند تعرضه لاستهداف مباشر من قبل طائرة مسيّرة معادية.

      وأشارت المعطيات الميدانية إلى أن وحدات من الجيش اللبناني حاولت خلال ساعات الليل التقدم نحو موقع الاستهداف لسحب الجثمان، إلا أنها تعرضت لغارة من طائرة مسيّرة معادية أثناء اقترابها من المكان، ما اضطرها إلى التراجع حفاظاً على سلامة العناصر العسكرية.

      وفي ظل استمرار التهديدات والاستهدافات الإسرائيلية، بقي الجثمان في مكانه منذ مساء أمس، وسط حالة من التوتر والترقب في المنطقة، بالتزامن مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المناطق اللبنانية، ولا سيما في البقاع الغربي والجنوب.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      غارات وقصف مدفعي معادٍ يستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان منذ الفجر

      غارات وقصف مدفعي معادٍ يستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان منذ الفجر

      الوزير السابق محمود قماطي: نحن حلفاء إيران ولا يمكن تحقيق وقف إطلاق النار حال جرى تكريس الاحتلال

      الوزير السابق محمود قماطي: نحن حلفاء إيران ولا يمكن تحقيق وقف إطلاق النار حال جرى تكريس الاحتلال

      وزارة الصحة تتسلّم أكثر من 100 طن من المساعدات الطبية البولندية عبر مطار بيروت

      وزارة الصحة تتسلّم أكثر من 100 طن من المساعدات الطبية البولندية عبر مطار بيروت