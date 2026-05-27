الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى بأول أيام عيد الأضحى

بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الأربعاء، برمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكة المكرمة، في أول أيام عيد الأضحى، في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة نحو مليوني حاج.

وبعد رمي الجمرات يتحلل الحاج من إحرامه ويحلق شعر رأسه، ويرتدي ملابسه العادية، ثم يتوجه الحجاج إلى بيت الله العتيق لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، وبذلك يتم التحلل الأكبر.

ويُقام موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 45 درجة مئوية، أمس الثلاثاء، في صعيد عرفات.

وقبل رمي جمرة العقبة الكبرى في منى توافد حجاج بيت الله الحرام في نفرتهم إلى مزدلفة بعد الوقوف بعرفة، حيث أدوا صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيتون فيها ويجمعون الجمرات.

