    “يديعوت أحرونوت” : “اسرائيل” اصبحت تعتمد كلياً على الولايات المتحدة.. ونزع سلاح حزب الله ليس سيناريو واقعياً

    اعتبر الكاتب في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية نداف ايال ان نزع سلاح حزب الله ليس سيناريو واقعياً وان الكيان اصبح يعتمد كليا على الولايات المتحدة.

    وكتب: مزيج من الشعارات الجوفاء، والاستخدام المفرط للقدرات العسكرية، وانعدام الجدوى، أدى إلى الوضع الراهن مع حزب الله. ونتيجةً لأخطاء “إسرائيل”، أصبحنا منبوذين، نعتمد كلياً على الولايات المتحدة. والآن، علينا أن ندرك أن نزع سلاح حزب الله ليس سيناريو واقعياً، وعلينا الانتقال إلى خطط أخرى، حتى وإن كانت أقل إثارة.

    اضاف: لقد فشلت منذ زمن طويل نظرية أن الاستيلاء على أراضٍ في لبنان أو شن عمليات في جميع أنحاء البلاد سيؤدي إلى ضغط داخلي على حزب الله لنزع سلاحه. كما فشلت مؤخرًا فكرة أن الحزام الأمني الجديد يوفر الأمن لسكان الشمال.

