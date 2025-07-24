عربي وإقليمي

القسام تتوعّد الاحتلال بتكتيكات جديدة من شمال القطاع إلى جنوبه

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها تواصل لليوم الـ655 على التوالي “قهر العدو الغازي عن أرض غزة العزة”، مؤكدة أنّ “المجاهدين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه للعدو بالمرصاد”.

وأضافت كتائب القسام أن ضربات مقاتليها “تتوالى في عدة محاور من القطاع، موقعةً المئات من جنود العدو بين قتيل وجريح”.

وتابعت: “ضربات المجاهدين أصابت الآلاف من الجنود بالأمراض النفسية والصدمات”.

كما أشارت الكتائب إلى أن مقاتليها “دمّروا مئات الآليات العسكرية الصهيونية كلياً أو جزئياً”.

القسّام أكّدت أن المقاومة ستبقى على جاهزية تامة لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال، مهما كان شكل عدوانه، وخططه العدوانية”.

وتوعّدت الاحتلال بأنه سيُفاجَأ بتكتيكات وأساليب جديدة ومتنوعة، لتصبح مقاومة غزة “أعظم مدرسة عسكرية لمقاومة شعب بمواجهة محتليه في التاريخ”.

وقبل أيّام أيضاً، قالت كتائب القسام، على لسان الناطق باسمها أبو عبيدة، إن استراتيجيتها في هذه المرحلة هي “إيقاع مقتلة بالعدو، وتنفيذ عمليات نوعية، والسعي لأسر جنود”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه المقاومة الفلسطينية تصديها للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مدمرة آلياته، وموقعة جنوده بين قتيل وجريح.

في السياق، أعلنت المقاومة، اليوم، عن تنفيذ العديد من العمليات والكمائن النوعية، في مناطق مختلفة من القطاع، وعرضت مشاهد لمقاتليها أثناء تنفيذهم بعض هذه العمليات.

المصدر: مواقع إخبارية