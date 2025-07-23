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حماس: تصويت الكنيست على ضم الضفة المحتلة لن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية

قالت حركة حماس في بيان لها مساء الأربعاء إن “تصويت كنيست الاحتلال الاسرائيلي على مشروع قرار لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لضمها، هو إجراء باطل ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية”.

وأضافت حماس ان “هذا الإجراء يُشَكِّل تحدّياً للقوانين والقرارات الدولية، وامتداداً للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، من سرقةٍ للأراضي وتوسيعٍ للاستيطان، بالتوازي مع حملات القتل والاعتقال والتضييق على شعبنا الفلسطيني”.

ودعت حماس “جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة وقواه الحية إلى الوحدة والتكاتف وتصعيد المقاومة بكل أشكالها لإفشال مشاريع الاحتلال الصهيوني الفاشي”.

وطالبت حماس “المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بإدانة هذه الخطوة الباطلة ووضع حدٍ لرعونة الاحتلال وسياساته الفاشية وانتهاكاته المستمرة لحقوق شعبنا الفلسطيني والتي تصب الزيت على النار وتزيد الغليان في المنطقة”.

المصدر: فلسطين اليوم