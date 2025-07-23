لبنان

الجيش اللبناني: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي بمزرعة بسطرة – حاصبيا

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الأربعاء انه تم العثور على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير كان قد وضعه العدو الإسرائيلي في مزرعة بسطرة – حاصبيا جنوب لبنان.

وقال البيان إنه “ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير كان قد وضعه العدو الإسرائيلي في مزرعة بسطرة – حاصبيا، كما عملت الوحدة على تفكيكه”.

وتابع البيان ان “قيادة الجيش تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام