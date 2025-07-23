العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي أخبار نُسبت ‏إلى الحزب حول جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية

نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله بشكل قاطع ما ورد على قناتي العربية والحدث من أخبار نُسبت إلى حزب الله حول جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية وإلى غير ذلك من أكاذيب. وأكدت في بيان لها أن” تلك الأخبار والمعلومات هي عاريةً عن الصحة جملةً وتفصيلًا، وهي محض افتراءات مختلقة من مخيلة تلك القنوات وخدمة لأجندات مشبوهة تسعى لخلق البلبلة وزعزعة الاستقرار في لبنان”.
وتابع البيان:”وبناء عليه، تدعو العلاقات الإعلامية جميع وسائل الإعلام إلى تجاهل تلك الأخبار المفبركة وعدم البناء عليها في التحليلات والمواقف. وتعيد التأكيد على أهمية مراجعة الجهة المختصة في حزب الله للاطلاع على مواقفه ووجهات نظره من الأحداث والتطورات، خاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة والحساسة”.
المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله