لبنان

العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي أخبار نُسبت ‏إلى الحزب حول جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية

نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله بشكل قاطع ما ورد على قناتي العربية والحدث من أخبار نُسبت ‏إلى حزب الله حول جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية وإلى غير ذلك من أكاذيب. وأكدت في بيان لها أن” تلك الأخبار ‏والمعلومات هي عاريةً عن الصحة جملةً وتفصيلًا، وهي محض افتراءات مختلقة من مخيلة تلك ‏القنوات وخدمة لأجندات مشبوهة تسعى لخلق البلبلة وزعزعة الاستقرار في لبنان”.‏

وتابع البيان:”وبناء عليه، تدعو العلاقات الإعلامية جميع وسائل الإعلام إلى تجاهل تلك الأخبار المفبركة وعدم البناء ‏عليها في التحليلات والمواقف. وتعيد التأكيد على أهمية مراجعة الجهة المختصة في حزب الله للاطلاع ‏على مواقفه ووجهات نظره من الأحداث والتطورات، خاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة والحساسة”.‏

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله