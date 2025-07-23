الأربعاء   
   23 07 2025   
   27 محرم 1447   
   بيروت 15:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    تجمع مالكي الأبنية المؤجرة شكر للمجلس الدستوري رد الطعن بقانون الإيجارات غير السكنية


      توجهت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان في بيان” بخالص الشكر والإمتنان إلى المجلس الدستوري اللبناني على قراره التاريخي برد وابطال الطعن المقدم على قانون الإيجارات غير السكنية، الذي ظل يعتبر ظلمًا مستمرًا منذ عهود”.

      كما تقدمت “بالشكر الجزيل لجميع الأعضاء الذين عملوا بإخلاص من أجل تحقيق العدالة، وامتناننها لكل من ساهم في رفع هذا الظلم عن كاهل المالكين عموما ومالكي الأماكن غير السكنية خصوصا”، واكدت”السعي لمزيد من التعاون لتحقيق العدالة الإجتماعية والإقتصادية في بلادنا”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام