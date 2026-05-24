    عربي وإقليمي

    اعلام عبري: حزب الله صامد والجنود يشعرون انهم كالبطّ في ميدان الرماية

      اشارت القناة 12 العبرية انه على مدى أسابيع، ظل جنود الجيش الإسرائيلي يصرحون أن الشعور السائد في لبنان هو شعور “البط في ميدان الرماية”.

      وقالت القناة “إن إطلاق الطائرات المسيرة المتفجرة على الجنود والحدود الشمالية، والذي يجعل الإحصائيات “المسموح بنشرها” قاسية، لم يُظهر إلا مدى خطورة المشكلة. وكما نرى الآن، فإن إيران تطالب بإنهاء الحرب في لبنان. أما حزب الله، فهو ليس فقط صامداً، بل يُثبت صموده في أسابيع من القتال الشرس. أما “إسرائيل”، فقد أُجبرت على حالة من العجز التام بسبب تعليمات الرئيس ترامب، وأصبحت أيدي الجنود مُكبّلة”.

      بالفيديو | المقاومة استهدفت آلية “نميرا” للعدو الإسرائيلي في بلدة الطيبة بمحلّقة “أبابيل” الانقضاضية

      بالفيديو | المقاومة استهدفت آلية لوجستية “هيمت” للعدو في موقع المنارة بمحلّقة “أبابيل” الانقضاضية

      بالفيديو | استهداف المقاومة لتجمعات جنود وآليات جيش العدو في عدة بلدات جنوب لبنان

