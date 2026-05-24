القناة 12 العبرية: اذا تم الاتفاق، على “إسرائيل” أن تسأل نفسها كيف تفاجأت مرة أخرى

اعتبرت القناة 12 العبرية انه “في الأسابيع الأخيرة، خلصت جميع الأطراف المعنية إلى استحالة التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. بدءًا من الجيش الإسرائيلي، مرورًا بالموساد، وصولًا إلى المستوى السياسي – رئيس الوزراء ووزير الحرب. وقال الجيش الإسرائيلي “نحن ننتظر اللحظة الحاسمة”.



واضافت “الآن، في ضوء ما يبدو أنه اتفاق يتبلور، إذا ما تم بالفعل توقيع اتفاق إطاري بين طهران وواشنطن، فعلى “إسرائيل” أن تسأل نفسها: كيف تفاجأت مرة أخرى”؟

وتقول القناة العبرية: “في نهاية المعركة، وجدت “إسرائيل” نفسها أمام مشكلة استراتيجية: النظام الإيراني لا يزال قائماً. يمتلك حرس الثورة آلاف الصواريخ الباليستية، بقدرات يجري استعادتها حالياً، فضلاً عن قدرات نووية محتملة”.