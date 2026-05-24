اقتحامات واعتقالات واسعة لقوات الاحتلال في الضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الصهيوني اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، تخللها إطلاق نار وقنابل صوت وإنارة.

ففي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وداهمت منازل في حي النقار، كما أطلقت قنابل الصوت والإنارة خلال الاقتحام. وأفادت مصادر محلية بإصابة طفل بشظايا رصاص الاحتلال، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حمادة أبو سمرة وآدم ابتلي عقب مداهمة منزليهما في الحي ذاته.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بير الباشا جنوب المدينة، وداهمت عددًا من المنازل ومحلاً للأدوات الزراعية، إلى جانب محل تجاري آخر، كما أطلقت النار خلال عمليات المداهمة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة وقرية رابا جنوب شرق جنين.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أوصرين جنوب المدينة وداهمت عددًا من المنازل، كما اقتحمت بلدة جماعين جنوب نابلس وداهمت عدة منازل.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء بلدة بيتا جنوب نابلس، بينما اقتحم مستوطنون قرية عورتا جنوب شرق المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجاروشية شمال طولكرم وداهمت أحد المنازل، إلى جانب اقتحام قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، ومخيم الأمعري بمدينة البيرة.

وفي الأغوار الشمالية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس وداهمت عددًا من المنازل، واعتقلت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، كما اقتحمت مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وامتدت الاقتحامات إلى محافظة بيت لحم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الدوحة ومحيط مخيم الدهيشة في المدينة.

وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.