890 شهيدًا في قطاع غزة باعتداءات الاحتلال الصهيوني منذ اعلان وقف اطلاق النار



مئات الشهداء الفلسطينيين سقطوا في قطاع غزة بخروقات الاحتلال الصهيوني لوقف اطلاق النار منذ الاعلان عنه في 10 اكتوبر، حيث لم يلتزم به العدو وواصل اعتداءاته دون اي موقف جدي من المجتمع الدولي ودون اي محاسبة.



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول ثمانية شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، بينهم سبعة شهداء جدد وشهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، إضافة إلى تسع وعشرين إصابة نتيجة استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة في بيان لها السبت، أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن، بسبب خطورة الأوضاع الميدانية واستمرار القيود المفروضة على حركة الإنقاذ.

وأوضحت البيانات أن الحصيلة منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر سجلت 890 شهيدا و2677 مصابا، إلى جانب 777 حالة انتشال من المناطق المتضررة، ما يعكس استمرار قيود الاحتلال تأثيرات الدمار وصعوبة الوصول إلى الضحايا.

وفي الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72783 شهيدا، مقابل 172779 مصابا.