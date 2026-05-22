النائب حمادة: العدو يعيش مأزقاً وجودياً والمقاومة تربكه في الميدان

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم حمادة أن الحديث داخل كيان العدو الصهيوني يدور حول المأزق الاستراتيجي والوجودي الذي أدخلهم فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع توسع العدوان على لبنان، مشيراً إلى أن العدو “يتخبط وينتقم من المدنيين كلما سجّل المقاومون مشهداً جديداً من مشاهد العز والانتصار”.

وخلال الاحتفال الحاشد الذي أُقيم في حسينية الإمام علي (ع) في الهرمل إحياءً لذكرى مرور أربعين يوماً على ارتقاء الشهيد السعيد بديع حسين طه “الحاج هلال”، بحضور علماء دين وعوائل الشهداء وفعاليات وأهالٍ، شدد حمادة على أن المقاومة ستفرض معادلاتها كما فعلت سابقاً، قائلاً إن الاحتلال “سيخرج من أرضنا كما خرج عام 2000، لكن هذه المرة أمام مقاومة أكثر قوة واقتداراً وخبرة”.

وأشار إلى أن “محلقات المقاومة” باتت تشكل مصدر قلق دائم للعدو، بعدما عجز عن إيجاد حلول فعالة لمواجهتها، لافتاً إلى أن حالة الإرباك باتت واضحة على مختلف مستويات الكيان.

وفي الشأن السياسي، انتقد حمادة أداء السلطة اللبنانية بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن استمرارها في مسار التفاوض المباشر “يطرح علامات استفهام كبيرة”، داعياً إلى وقف هذا المسار في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية على لبنان.