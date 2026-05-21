الرئيس عون يتابع الوضع الأمني والتطورات خلال لقاءات في بعبدا

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على الوضع الأمني العام في البلاد، والتدابير المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار، كما تناول البحث التطورات السياسية والأوضاع العامة.

وفي قصر قصر بعبدا، عرض عون مع سفير مصر لدى لبنان علاء موسى آخر التطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استقبل رئيس الجمهورية سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والمعتمد البطريركي للروم الأرثوذكس في روسيا المطران نيفون صيقلي.

