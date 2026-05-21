تحذيرات من صدمة غذائية عالمية.. الفاو تدعو لتحرك دولي عاجل

حذرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو”، من نفاد الوقت لتجنب أزمة غذائية حادة خلال ستة أشهر إلى 12 شهراً، بسبب تداعيات الحرب على إيران، بالنسبة لإغلاق مضيق هرمز.



وقالت المنظمة، في بيان، إنّ ما يجري “ليس اضطراباً مؤقتاً في الشحن”، بل “بداية لصدمة غذائية زراعية منهجية” قد تؤدي إلى أزمة حادة في أسعار الغذاء العالمية خلال الأشهر المقبلة.



وأضافت أنّ الوقت قد حان “للبدء بجدية في التفكير في كيفية زيادة قدرة البلدان على الامتصاص، وكيفية زيادة قدرتها على الصمود في وجه هذا الخنق، حتى نبدأ في تقليل الآثار المحتملة”.



وأكدت “الفاو” أنّ نافذة الإجراءات الوقائية “تغلق بسرعة”.



وأشارت إلى أنّ القرارات التي يتخذها المزارعون والحكومات حالياً بشأن استخدام الأسمدة والواردات والتمويل وخيارات المحاصيل، ستحدد ما إذا كانت أزمة أسعار غذاء عالمية حادة ستظهر خلال ستة أشهر إلى 12 شهراً.

