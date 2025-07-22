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رئيس الجمهورية: لبنان قادر على تجاوز الظروف الصعبة والوعي الوطني ضمانة لوحدته

دعا رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى التحلّي بالوعي الوطني والمواقف الجامعة، لصون وحدة لبنان أرضًا وشعبًا، وحماية سيادته واستقلاله، مشددًا على أن لبنان قادر على تجاوز الظروف الحالية، كما تجاوز ظروفًا أصعب في السابق.

ووصف الرئيس عون المرحلة الراهنة بأنها دقيقة وحساسة، مشيرًا، خلال استقباله رئيس الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان القس جوزف قصاب، إلى أن لبنان مرّ بأزمات أشد من التي يواجهها اليوم، لكنه استطاع تخطيها بفضل التفاف اللبنانيين حول دولتهم ومؤسساتهم الدستورية والأمنية.

وأكد رئيس الجمهورية أن الاتصالات مستمرة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة، بهدف تفادي انعكاسها على الداخل اللبناني، مجددًا تنويهه بمواقف القيادات السياسية والروحية اللبنانية حيال ما شهدته سوريا مؤخرًا من أحداث مؤسفة.

وفي قصر بعبدا، عرض الرئيس عون مع وفد من تكتل “لبنان القوي” الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، كما التقى المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندوس، وبحث معه في المهام التي تقوم بها المديرية، لا سيما في مجال مكافحة الفساد.

كذلك، استقبل رئيس الجمهورية وفدًا من الرؤساء السابقين للأركان العامة في الجيش اللبناني، حيث تم التطرق إلى الأوضاع العامة والمسائل التي تهم العسكريين المتقاعدين.

المصدر: موقع المنار