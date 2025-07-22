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الولايات المتحدة تعلن انسحابها من “اليونسكو”

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس انسحاب الولايات المتحدة من منظمة “اليونسكو”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء “إن استمرار عضوية الولايات المتحدة في المنظمة لا يصب في المصلحة الأمريكية”.

وأشارت إلى أن “اليونسكو تعمل على تعزيز أهداف اجتماعية وثقافية حزبية، وتركز بشكل مفرط على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وعلى أجندة عالمية وأيديولوجية للتنمية الدولية تتعارض مع سياستنا الخارجية “أمريكا أولاً”، حسب زعمها.

ووفقا للمادة الثانية (6) من دستور “اليونسكو”، سيدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2026. وستظل الولايات المتحدة عضوا كامل العضوية في “اليونسكو” حتى ذلك الحين.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مسؤولة في البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب أصدر قرارا بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة “اليونسكو”.

وفي شباط/فبراير الماضي أمر ترامب بإجراء مراجعة لمدة 90 يوماً للوجود الأمريكي في “اليونسكو” مع التركيز بشكل خاص على التحقيق في أي “مشاعر معادية للسامية أو معادية لإسرائيل داخل المنظمة”.

وأفادت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي لصحيفة “نيويورك بوست” بأنه “عند إجراء المراجعة، اعترض مسؤولو الإدارة على سياسات اليونسكو المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول بالإضافة إلى تحيزها المؤيد للفلسطينيين والصين”، حسب قولها.

وأضافت “قرر الرئيس ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، التي تدعم قضايا ثقافية واجتماعية متطرفة ومثيرة للانقسام وتتعارض تماما مع السياسات السليمة التي صوت لها الأمريكيون في نوفمبر”.

ووفق زعم المسؤولة في البيت الأبيض، استخدمت اليونسكو مجلسها التنفيذي “لفرض إجراءات معادية لإسرائيل ولليهود، بما في ذلك تصنيف الأماكن المقدسة اليهودية على أنها مواقع تراث عالمي فلسطيني، وكثيرا ما تستخدم اليونسكو عبارات تشير إلى أن فلسطين “محتلة” من قبل “إسرائيل”، وتدين حرب الدولة اليهودية على حماس، دون انتقاد حكم الجماعة الإرهابية الوحشي على غزة”، متجاهلة حرب الإبادة والتجويع المتواصلة في غزة والتي ذهب ضحيتها حتى الآن أكثر من 58 ألفاً من المدنيين العزّل.

بالإضافة إلى ذلك، تعد بكين ثاني أكبر ممول لليونسكو، حيث يشغل مواطنون صينيون مثل نائب المدير العام شينغ تشو مناصب قيادية رئيسية.

وقالت كيلي “استغلت الصين نفوذها على اليونسكو لتعزيز المعايير العالمية التي تخدم مصالح بكين”، حسب تعبيرها.

وكان ترامب أمر بانسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو عام 2017، متذرعا آنذاك، كما هو الحال الآن بـ”التحيز ضد “إسرائيل”” وفق ما ذكرت الصحيفة.

هذا وانسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو لأول مرة عام 1983 في عهد الرئيس السابق رونالد ريغان، قائلة آنذاك إن المنظمة “سيست كل موضوع تتناوله تقريباُ بشكل غير مباشر، وأظهرت عداء تجاه المجتمع الحر، وخاصة السوق الحرة والصحافة الحرة، وتوسعا غير مقيد في ميزانيتها”.

المصدر: روسيا اليوم