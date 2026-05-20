بوتين وشي جين بينغ يوقعان وثيقة مشتركة حول العلاقات الثنائية والتطورات العالمية ، هذا ما تضمنته..

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بيانا مشتركا بشأن تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين وتعميق علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون.

وجرت مراسم التوقيع عقب المحادثات التي عقدها بوتين وشي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين اليوم الأربعاء.

ووفقًا لمساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فإن هذا البيان وثيقة سياسية شاملة تتكون من 47 بندا، وتحدد مسارات التنمية الرئيسية للعلاقات الثنائية متعددة الأوجه بين روسيا والصين، ورؤية مشتركة واضحة للقضايا الدولية الملحة، والصيغ الرئيسية للتعاون في الشؤون العالمية. كما تبنى زعيما روسيا والصين وثيقة مهمة أخرى هي الإعلان المشترك بشأن إقامة عالم متعدد الأقطاب ونوع جديد من العلاقات الدولية.

وفي ما يلي أبرز النقاط الواردة في الوثائق الروسية الصينية التي تم توقيعها اليوم:

معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين أرست أساسا متينا للعلاقات الحديثة بين البلدين

روسيا والصين مقتنعتان بصرورة القضاء التام على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية استنادا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة

روسيا والصن تدعوان إلى التنوع الحضاري وتدافعان عن السيادة الثقافية ولا تنخرطان في مواجهات أيديولوجية

المبادئ المنصوص عليها في معاهدة حسن الجوار بين روسيا والصين صمدت أمام اختبار الزمن ولم تفقد أهميتها

روسيا والصين تدعمان جميع الجهود الرامية إلى إرساء سلام مستدام في أوكرانيا

روسيا والصين تطوران علاقاتهما على أساس مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما

روسيا والصين تدعون إلى حل النزاع الأوكراني عبر الحوار والمفاوضات.

العلاقات بين روسيا والصين لا تمثل تكتلا ولا تحمل طابع المواجهة وليست موجهة ضد دول ثالثة

روسيا والصين تعتبران من المهم تعزيز دور اليونسكو كمنتدى إنساني عالمي وتدعمان تشجيع الحوار القائم على الاحترام في المنظمة

لقد فشلت محاولات عدد من الدول الحد من التنمية السيادية للدول الأخرى بروح الحقبة الاستعمارية

العلاقات الروسية الصينية بلغت أعلى مستوياتها التاريخية وهي مستمرة في التطور بشكل مطرد

روسيا والصين ستواصلان تعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

روسيا تقدر موقف الصين الموضوعي في النزاع الأوكراني وترحب برغبة بكين في القيام بدور بناء لحله

روسيا والصين تعتبران الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا للاستقرار في الشرق الأوسط

نظام العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين يتحول إلى نظام متعدد المراكز

يؤمن كل من روسيا والصين بأن التعاون الإنساني يمثل أساسا اجتماعيا هاما ورابطا روحيا في العلاقات الثنائية

العلاقات الروسية الصينية تسهم إسهاما هاما في تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل ومنصف

الوضع العالمي يزداد تعقيدا بينما تتزايد النزعات الاستعمارية الجديدة السلبية وسياسة التكتلات المتصارعة

روسيا والصين تدعوان أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض

يشكل التفاعل الإنساني أساسا للثقة السياسية والتعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين

روسيا والصين توليان أهمية بالغة للتطوير المكثف للتعاون التجاري والاقتصادي وستسعيان إلى إيجاد نقاط نمو جديدة في التجارة

روسيا والصين أعلنتا عن اتفاقهما على تعزيز تطوير شراكات مباشرة بين المؤسسات التعليمية الروسية والصينية

تُنتهك المعايير الأساسية للقانون الدولي بشكل منتظم في جميع أنحاء العالم ما يجعل حل النزاعات أكثر صعوبة على الدول

روسيا والصين تدعوان إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة

روسيا والصين تؤكدان تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون وستواصلان الالتزام الصارم بالوثيقة

روسيا والصين تشيران إلى الآثار السلبية الخطيرة لمشروع القبة الذهبية الأمريكي على الأمن الدولي

ينبغي للصين وروسيا تعميق التعاون والتنسيق في الأمم المتحدة ومنظمة “شنغهاي للتعاون” ومجموعة “بريكس” وكذلك توحيد دول الجنوب

تعميق التعاون العلمي والتقني ذو أهمية استراتيجية لزيادة القدرة التنافسية لروسيا والصين

ستحافظ روسيا والصين على اتصالات وثيقة على أعلى المستويات وستضمنان تعاونا فعالا بين حكومتيهما

روسيا والصين تشيران إلى خطر تفكك المجتمع الدولي والعودة إلى “قانون الغاب”

روسيا والصين تدعوان إلى الالتزام بمبادئ عالم مفتوح من أجل تعاون شامل ومتبادل المنفعة

روسيا والصين أعربتا عن أسفهما لأن السياسة الأمريكية غير المسؤولة بعد انتهاء معاهدة “ستارت الجديدة” لم تسمح بالحفاظ على إرث المعاهدة

روسيا والصين ستواصلان تعزيز الصداقة بين قواتهما المسلحة والتصدي المشترك لمختلف التحديات والتهديدات

روسيا والصين ستعززان التعاون العلمي والتقني في إطار مجموعة “بريكس” ومنظمة “شنغهاي للتعاون” ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة العشرين

روسيا والصين تدعوان إلى تقديم المساعدة في إزالة الحواجز عبر الحدود مع احترام سيادة جميع الدول

روسيا والصين تدعوان الولايات المتحدة إلى العمل بحسن نية لخلق ظروف مواتية للاستقرار الاستراتيجي

روسيا والصين ستكافحان تهريب المخدرات والأسلحة والجرائم الإلكترونية والفساد العابر للحدود والهجرة غير الشرعية

روسيا والصين ستواصلان تعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

روسيا والصين ستعززان توسيع نطاق الإنتاج السينمائي المشترك وتعميق الاتصالات المباشرة بين الأفراد والمنظمات في هذا المجال

النهج الأحادي في الشؤون الدولية والهيمنة والسياسات القسرية أمور غير مقبولة

روسيا والصين ستواصل تطوير التعاون في مجال الصحة بما في ذلك الأمن البيولوجي والوقاية من الأمراض المعدية

موسكو وبكين تدعوان المجتمع الدولي إلى الالتزام بمبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة

روسيا تحترم موقف بكين بشأن ما يسمى بالمحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة والصين حول الحد من الأسلحة النووية

روسيا والصين تدينان أي استفزازات أو أعمال عدائية بين القوى النووية المعروفة

روسيا والصين تؤكدان على أهمية الحفاظ على النصب التذكارية لأبطال الحرب العالمية الثانية

روسيا والصين تدعوان الشعوب إلى رفض المواجهة الجماعية ومعارضة توسع التحالفات العسكرية والحروب بالوكالة

روسيا والصين تشعران بالقلق إزاء عسكرة القطب الشمالي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها

روسيا والصين تؤكدان على عدم جواز إجبار الدول ذات السيادة على التخلي عن الحياد

لا ينبغي للقواعد التي توضع في دائرة صغيرة من الدول أن تحل محل القانون الدولي

لا ينبغي للدول الكبرى أن تسيء استخدام إمكانياتها

روسيا والصين تدعوان إلى عدم استخدام حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

روسيا والصين ستتصديان لتدخل الدول الأخرى في شؤونهما الداخلية ونشر المعلومات المضللة

روسيا والصين أعربتا عن قلقهما من أن تصرفات بعض الدول والاتحادات تعيق حركة الشحن الدولي

إنشاء حلف مماثل لحلف “الناتو” في آسيا ووجود الحلف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يتعارض مع تعزيز أمن المنطقة

روسيا والصين تشيران إلى أن سياسة إعادة التسلح اليابانية تشكل تهديدا للسلام في المنطقة

روسيا والصين تشيران إلى أن العالم الحديث يتسم بالفوضى والتنافس الجيوسياسي يزداد حدة والصراعات المحلية تتزايد وتيرتها

روسيا والصين تعارضان العزلة والعقوبات والضغوط القسرية على كوريا الشمالية

روسيا والصين تعارضان بشدة استخدام العقوبات الأحادية والقيود الثانوية وغيرها من الممارسات التقييدية في التجارة

روسيا والصين اتفقتا على تعميق التعاون بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والصين

الدول التي تعمل وفق منطق الهيمنة تعيق تنمية الدول الأخرى وتعرقل تطور العالم متعدد الأقطاب

روسيا والصين تدينان المبادرات المتعلقة بحظر أو اعتقال أو مصادرة أصول وممتلكات الدول الأجنبية

روسيا والصين تعارضان استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة جيوسياسية من قبل الدول بشكل منفرد

روسيا والصين تدينان بشدة أي محاولات لإملاء خارجي قسري يهدف إلى تقويض التعاون المتكافئ في أوراسيا

الصين تثمن عاليا المبادرة الروسية لإنشاء بنية أمنية أوراسية متساوية غير قابلة للتجزئة

روسيا والصين ستعززان تعاونهما في مكافحة تمجيد النازية والفاشية والعسكرة ومحاولات إحياء هذه الأيديولوجيات

روسيا تؤكد التزامها بمبدأ “الصين الواحدة”

روسيا والصين تؤكدان أن شن الهجمات واغتيال قادة الدول والتحريض على تغيير السلطة بها أمور تعد انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة

روسيا والصين تؤكدان مجددا دعمهما لنظام دولي للحد من التسلح تكون هيئة الأمم المتحدة محوره

روسيا والصين تحثان الدول الحائزة للأسلحة النووية وحلفاءها غير النووين على التخلي عن مخططات “المهمة النووية المشتركة” المزعزعة للاستقرار

الصين ترحب بمبادرة روسيا لمواصلة الامتثال للقيود الكمية المركزية بموجب معاهدة “ستارت الجديدة”

روسيا والصين أعربتا عن قلقهما إزاء خطط دول الاتحاد الأوروبي غير النووية لامتلاك أسلحة نووية

روسيا والصين تعربان عن قلقهما إزاء مراكمة اليابان على نطاق واسع للمواد النووية دون وجود أدلة موثوقة على استخدامها لأغراض مدنية

روسيا والصين تدافعان بقوة عن النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية

روسيا والصين تعارضان نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء ومحاولات عدد من الدول استخدامها في مواجهات مسلحة

المصدر: روسيا اليوم