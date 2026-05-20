العدوان الصهيوني متواصل على جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات على عدد من بلدات جنوب لبنان، مستهدفًا بلدات الدوير، كفرا، والغندورية، إضافة إلى قصف مدفعي على أطراف بلدتي شوكين والنبطية الفوقا. كما تعرّضت بلدات مجدلزون، المنصوري، دبين، زبقين، وصديقين، إلى جانب أطراف بلدتي كفرا وحاريص، لقصف مدفعي معادٍ، فيما نفّذ العدو الإسرائيلي تفجيرين عند أطراف بلدة كفرشوبا، بالتزامن مع تحليق للطيران المسيّر فوق البقاع الغربي.

كما اغار الطيران المعادي مستهدفا محيط مستشفى تبنين الحكومي.

وفي سياق متصل، استهدفت طائرة مسيّرة معادية يوم أمس شابين سوريين عند أطراف بلدة شبعا أثناء عبورهما بين لبنان وسوريا عبر تلك المنطقة. وقد توجّه عناصر من الصليب الأحمر اللبناني، بإذن من لجنة الميكانيزم، لانتشال جثمانيهما، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور عليهما، على أن تُستأنف المحاولة مجددًا اليوم.

من آثار الغارة على الدوير

من العدوان على بلدة حبوش

