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القوات المسلحة اليمنية: عملية جديدة استهدفت مطار “اللد” بصاروخ فرط صوتي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت “مطار اللد” في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين٢”.

وأوضحت القوات المسلحة، في بيان صادر عنها على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع، أن “العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار”.

وحيا البيان “الشعب اليمني على موقفه المشرف والتاريخي في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، ورفض الهيمنة الأجنبية على الأمة العربية والإسلامية بمختلف بلدانها وشعوبها”.

كما حيا “المجاهدين الأبطال من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، على تضحياتهم، وهم يواجهون العدو المحتل، ويجسدون أروع ملاحم البطولة والفداء، دفاعا عن الأمة بأكملها”.

وأكد البيان أن عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها.

وفيما يأتي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه الأعزاء، ورداً على جريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة .

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع “فلسطين٢”، وقد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببَت في هروبِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ.

التَّحيةُ لشعبِنا اليمنيِّ العظيمِ، شعبِ الوفاءِ والإباءِ والكرامةِ، على موقفِهِ المشرفِ والتاريخيِّ في دعمِ وإسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، ورفضِ الهيمنةِ الأجنبيةِ على الأمةِ العربيةِ والإسلاميةِ بمختلفِ بلدانِها وشعوبِها.

التَّحيةُ للمجاهدينَ الأبطالِ من أبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ في غزةَ والضفةِ، على تضحياتِهم، وهم يواجهونَ العدوَّ المحتلَّ، ويجسدونَ أروعَ ملاحمِ البطولةِ والفداءِ، دفاعًا عن الأمةِ بأكملِها.

عملياتُنا مستمرةٌ، لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 27 من محرم 1447للهجرة

الموافق للـ 22 من يوليو 2025م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

المصدر: موقع المسيرة