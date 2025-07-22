دولي

27 دولة غربية تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة فوراً

انضمت المملكة المتحدة إلى 27 دولة أخرى في إدانة العدو الاسرائيلي لحرمانه الفلسطينيين من “الكرامة الإنسانية”، حيث أصدر وزير خارجيتها دعوة إلى وقف فوري للحرب في غزة.

وأدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الهجوم الصهيوني المستمر على قطاع غزة، مؤكدا أن “الوضع لم يعد يحتمل”، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتحرك دولي عاجل لإنهاء المأساة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع المحاصر.

وقال لامي خلال جلسة في مجلس العموم البريطاني إن حكومته “ستدرس اتخاذ إجراءات أخرى مع شركائها إذا لم تتوقف الحرب”، مشددا على أن “استخدام الغذاء سلاحا في غزة أمر مرفوض تماما”، في إشارة إلى الحصار والتجويع المتعمد للسكان.

وانتقد لامي خطة نقل 600 ألف فلسطيني إلى ما تسمى “المدينة الإنسانية” في رفح، واصفاً إياها بـ”غير المقبولة إطلاقاً”.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب انضمام بريطانيا إلى 27 دولة، من بينها فرنسا وكندا واليابان ونيوزيلندا، في بيان مشترك يدين سياسات إسرائيل تجاه المدنيين في غزة، ولا سيما ما يتعلق بمنع دخول المساعدات واستخدام الغذاء سلاح حرب، ويطالبها برفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية فوراً.

وقال لامي إن الغارات الإسرائيلية الأخيرة، التي استهدفت المدنيين في دير البلح، “غير مبررة عسكريا”، متسائلاً “ما المبرر العسكري الممكن لغارات تقتل أطفالا جائعين؟”.

كذلك، أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الهجمة البرية الإسرائيلية الجديدة على قطاع غزة، واصفا إياها بـ”الفضيحة” التي لا يوجد لها أي مبرر، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار، والسماح للصحافة الأجنبية بالدخول إلى القطاع لكشف حقيقة ما يجري على الأرض.

وفي تصريحات عاجلة أدلى بها يومي الاثنين والثلاثاء، قال بارو إن “الوضع الإنساني في غزة غير مقبول”، مؤكدا أن “ما يحدث هناك فضيحة، ويجب أن يتوقف فورا”.

وأضاف “لم يعد هناك أي مبرر للعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في غزة”، معتبرا أن توسيع العمليات نحو مدينة دير البلح سيؤدي إلى “مزيد من الكوارث وعمليات التهجير القسري”، بحسب تعبيره.

وفي مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر من شرق أوكرانيا دعا بارو إلى تمكين الصحافة الحرة والمستقلة من الدخول إلى قطاع غزة لتوثيق ما يحدث.

من جهته، أكد وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك أن الغارات الإسرائيلية التي أودت بحياة آلاف المدنيين في قطاع غزة “لا يمكن تبريرها”، مشيرا إلى أن الصور الواردة من القطاع “واضحة للغاية” وتعكس “مذابح مروعة”.

وأكد بيرك في تصريحات لصحيفة غارديان أن أستراليا “ترغب في رؤية نهاية فورية للحرب”، مضيفا “لقد رأينا صورا مروعة للأطفال الذين يُقتلون والكنائس التي تُقصف، ولا يمكن تبرير هذه الأعمال بأي حال”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة بدعم أميركي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- إضافة إلى 11 ألف مفقود.

ويعاني القطاع الآن من مجاعة كارثية إثر سياسية التجويع الإسرائيلية الممنهجة على أهالي القطاع.

المصدر: وكالات