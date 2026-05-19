السيد الخامنئي يرد على رسالة جمعٍ من الناشطين الشعبيين في مجال السكّان

أشار قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، في معرض رده على رسالة الإعراب عن المحبة والتعزية المرفوعة من قِبل جمعٍ من الناشطين الشعبيين في مجال السكان بمناسبة استشهاد قائد الثورة (قدّس الله نفسه الزكية)، إلى مسألة زيادة السكان وارتباطها بقوة إيران الإسلامية وحضارتها، مؤكدًا على تكثيف الجهود المتزايدة للناشطين الشعبيين في هذا الحقل وضرورة ترويج ثقافة الإنجاب.

وجاء نص رد قائد الثورة الإسلاميّة، الذي نُشِر بمناسبة اليوم الوطني للسكان، على النحو الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد توجيه التحيّة والشّكر على إعرابكم عن المحبة والشعور بالمسؤولية، أيها الناشطون المُخلصون في مجال السكان؛ فإنّ من بين الإنجازات القيّمة للدفاع المقدس الثالث، والنعمة العظيمة لبعثة الشعب الفريدة التي تجلّت للجميع، صعود إيران إلى مستوى قوة كُبرى ومؤثرة. ولا شكّ في أن استمرار هذا الوضع وبلوغ مستوى أفضل منه، يرتبط ارتباطًا مباشرًا بقضيّة السكان.

إنّ قضية وجوب زيادة عدد السكان يُنظر إليها من منظار تعويض النقص الناجم عن بعض سياسات الماضي؛ ولكن إضافة إلى ذلك، فإنه من خلال المتابعة الجادة للسياسة الصحيحة والحتمية لزيادة عدد السكان، سيكون الشعب الإيراني العظيم قادرًا في المستقبل على خوض غمار أدوار كبرى وطفرات استراتيجية، وقطع خطوات واسعة في اتجاه إرساء الحضارة الحديثة في إيران الإسلامية. ومن هذا المنطلق، فإن الجهود المتزايدة للناشطين الشعبيين في مجال السكان وترويج ثقافة الإنجاب، يمكن أن يكون لها أثر بالغ الأهمية في سبيل تأمين هذا المستقبل المشرق.

ومن جهة أخرى، فقد كان هذا الأمر أحد أهم هواجس قائدنا العظيم الشهيد (أعلى الله مقامه الشريف)، الذي طالما أكد عليه في الكثير من اللقاءات، والمداولات، والاجتماعات العامة والخاصة، ولا يزال يُعدّ من أهم القضايا الاستراتيجية للنظام. يُؤمل أن تؤدي جهودكم المخلصة، أيها الأعزاء، في ظل الدعاء المستجاب لسيدنا (عجل الله تعالى فرجه الشريف) إلى نتائج مثمرة، إن شاء الله.

المصدر: موقع الامام الخامنئي