تكنولوجيا

مستخدمو “شات جي بي تي” يرسلون أكثر من من 2.5 مليار طلب يوميًا

قالت شركة الذكاء الاصطناعي “OpenAI” إن روبوت الدردشة الخاص بها “شات جي بي تي” يتلقى 2.5 مليار طلب يوميًا من مستخدمين حول العالم.

وأضافت “OpenAI”، في تصريحات لموقع أكسيوس، أن أكثر 330 مليونًا من هذه الطلبات من مستخدمين في الولايات المتحدة.

وأشارت الشركة إلى أن الغالبية العظمة من بين أكثر من 500 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا لشات جي بي تي يستخدمون النسخة المجانية من روبوت الدردشة، بحسب تقرير للموقع اطلعت عليه “العربية Business”.

وتظهر هذه الأرقام مدى انتشار “شات جي بي تي”، الذي أطلقته “OpenAI” في عام 2022، وتسبب منذ ذلك الحين في موجة من الاهتمام المتزايد بروبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي ككل.

وتشير هذه الأرقام الجديدة إلى النمو السريع الذي يحققه “شات جي بي تي”، إذ كان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ “OpenAI”، قال في ديسمبر الماضي إن المستخدمين يرسلون أكثر من مليار طلب إلى “شات جي بي تي” يوميًا.

وبحسب شركة تحليلات الويب الشهيرة “SEMRush”، أصبح “شات جي بي تي” الآن خامس أكثر المواقع زيارةً في العالم، مع حوالي 4.6 مليار زيارة في مايو 2025.

بالإضافة إلى هذا، أفادت شركة التحليلات “Backlinko” بأن “شات جي بي تي” جذب 100 مليون مستخدم في الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقه، وأنه الآن “يمثل 62.5% من حصة سوق أدوات الذكاء الاصطناعي” مع حوالي 10 ملايين مستخدم يدفعون لاستخدامه.

المصدر: مواقع