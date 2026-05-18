وحدة الأنشطة الإعلامية تطلق شعار عيد المقاومة والتحرير – 25 أيار لعام 2026: “مقاومة.. فتحريرٌ ثالث”

من التحرير الأول في جنوب لبنان في أيّار عام 2000،

إلى الصمود الذي حمى لبنان على مدى سنوات طويلة،

إلى التحرير الثاني في الجرود الشرقية في آب عام 2017،

ومع المواجهة المستمرة دفاعًا عن الوطن، والشعب، والكرامة، واستعادةً للأرض؛

تُثبت المقاومة أنّ التحرير ليس محطةً عابرةً في التاريخ،

ولا ذكرى تُستعاد مرّةً كلّ عام،

بل فعلُ إرادةِ حياة،

يبقى حاضرًا ويتوقّد كلّما عاد الاحتلال محاولًا فرض معادلاته وإنجاح مؤامراته.

في 25 أيّار 2026،

يأتي شعار: “مقاومة.. فتحريرٌ ثالث”

تعبيرًا عن مرحلةٍ لا تزال فيها المعركة مفتوحة،

ولا يزال فيها أبناء هذا الوطن يرون في المقاومة الطريق الوحيد نحو الحرية، وحفظ الكرامة، واستعادة الحقّ كاملًا، والأرض دون أي شبرٍ ناقص.

في 25 أيّار 2026،

لبنان لن يُترك مصيره للمعتدين، أو المتواطئين، أو الجبناء.

أرضه لن تُسلَّم،

وحقّه لن يُنتزع،

ما دام فيه من يصمد ويضحّي،

ما دام فيه “مقاومة”.

المصدر: وحدة الأنشطة الإعلامية