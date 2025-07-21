عربي وإقليمي

حماس: ماضون بمسؤولية وعقلانية وسرعة لاتفاق مشرّف يوقف العدوان الإسرائيلي

أكدت حركة حماس أنها “ماضية بمسؤولية وعقلانية وبأقصى سرعة ممكنة للوصول إلى اتفاق مشرّف يفضي إلى وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الإبادة الجماعية”.

وقالت الحركة في بيان لها الإثنين إن “إنهاء المعاناة المتفاقمة في القطاع يشكل أولوية قصوى لقيادتها، في تحرّكها المتواصل مع الوسطاء، والدول، وكافة الجهات المعنية، من أجل وقف المجاعة ووقف هذه الحرب الإجرامية”.

وتابعت الحركة “ندرك حجم الابتزاز الذي يمارسه الاحتلال من خلال ارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا، في محاولة يائسة لانتزاع مواقف لم يتمكّن من فرضها على طاولة المفاوضات”.

وشددت الحركة على “أنها ماضية بمسؤولية وعقلانية وبأقصى سرعة ممكنة في استكمال المشاورات والاتصالات مع القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل الوصول إلى اتفاق مشرّف يفضي إلى وقف العدوان وإنهاء الإبادة الجماعية، وتحقيق أهداف شعبنا في الإعمار ورفع الحصار وضمان حياة كريمة لأهلنا في قطاع غزة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام