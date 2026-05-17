الأحد   
   17 05 2026   
   29 ذو القعدة 1447   
   بيروت 13:54
    عربي وإقليمي

    اقتحامات واعتقالات واسعة للاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين وحقيقة ما حدث في بيت شيمش

    نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مدناً وقرى في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اعتقالات وتحقيقات ميدانية وانتشار عسكري مكثف في عدد من المناطق.

    وشهدت المداهمات اقتحام منازل وتفتيشها واحتجاز السكان لساعات، فيما طالت الاعتقالات عشرات الفلسطينيين، بالتزامن مع إطلاق نار في بعض المناطق.

    وأفادت مصادر طبية بإصابة أربعة فلسطينيين، بينهم طفل وفتاة، جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال ومستوطنون في مناطق متفرقة، شملت طولكرم والبلدة القديمة ومحافظتي رام الله والبيرة.

    كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى ومناطق عدة في جنين والخليل وبيت لحم، وسط إطلاق نار وقنابل غاز وصوت في إطار التصعيد المتواصل في الضفة الغربية.

    المصدر: موقع المنار

