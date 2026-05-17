اعتداءات للمستوطنين في الخليل ورام الله تشمل إحراق مركبة واقتحام سنجل

صعّد مستوطنون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث أقدموا فجر اليوم على إحراق مركبة وكتابة شعارات عنصرية في منطقة صافا ببلدة بيت أمر شمال الخليل، وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة وأضرمت النار في مركبة تعود لأحد المواطنين، قبل أن تخط شعارات تحريضية على المنازل والممتلكات، ما أثار حالة من الخوف والقلق بين الأهالي.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون بلدة سنجل شمال شرق رام الله، وأدوا طقوساً تلمودية قرب المدخل الرئيسي للبلدة، في خطوة أثارت توتراً في صفوف السكان.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والتي تشمل عمليات اقتحام وتخريب واعتداءات متكررة بحق المواطنين وممتلكاتهم، وفق مصادر محلية وحقوقية.

