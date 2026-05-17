الأحد   
   17 05 2026   
   29 ذو القعدة 1447   
   بيروت 09:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    اعتداءات للمستوطنين في الخليل ورام الله تشمل إحراق مركبة واقتحام سنجل

    صعّد مستوطنون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث أقدموا فجر اليوم على إحراق مركبة وكتابة شعارات عنصرية في منطقة صافا ببلدة بيت أمر شمال الخليل، وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

    وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة وأضرمت النار في مركبة تعود لأحد المواطنين، قبل أن تخط شعارات تحريضية على المنازل والممتلكات، ما أثار حالة من الخوف والقلق بين الأهالي.

    وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون بلدة سنجل شمال شرق رام الله، وأدوا طقوساً تلمودية قرب المدخل الرئيسي للبلدة، في خطوة أثارت توتراً في صفوف السكان.

    وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والتي تشمل عمليات اقتحام وتخريب واعتداءات متكررة بحق المواطنين وممتلكاتهم، وفق مصادر محلية وحقوقية.

    المصدر: موقع المنار+ الصحافة الفلسطينية

    مواضيع ذات صلة

    هيئة البث “الإسرائيلية”: لن نستطيع إيقاف هجمات حزب الله لو احتللنا جنوب لبنان بأكمله

    هيئة البث “الإسرائيلية”: لن نستطيع إيقاف هجمات حزب الله لو احتللنا جنوب لبنان بأكمله

    الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة وتصعيده الميداني يتوسع

    الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة وتصعيده الميداني يتوسع

    الخارجية الإيرانية: اغتيال عز الدين الحداد دليل على عجز الكيان الصهيوني

    الخارجية الإيرانية: اغتيال عز الدين الحداد دليل على عجز الكيان الصهيوني