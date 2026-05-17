الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة وتصعيده الميداني يتوسع

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ220 على التوالي، عبر سلسلة اعتداءات وقصف وإطلاق نار في مناطق عدة، في انتهاك متواصل للاتفاق الموقع في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وشهدت الساعات الماضية 7 خروقات جديدة، تركز معظمها في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه منازل المواطنين، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الزوارق الحربية.

كما استهدفت قوات الاحتلال المناطق الشرقية لحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، إلى جانب قصف طال المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى أكثر من 72 ألف شهيد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مشيرة إلى استمرار سقوط الضحايا في ظل تعذر وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى العديد من المناطق المستهدفة.

المصدر: موقع المنار + الصحافة الفلسطينية