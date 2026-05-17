بريطانيا تنشر نظامًا صاروخيًا جديدًا في الشرق الأوسط لمواجهة المسيّرات

أعلنت بريطانيا نشر نظام صاروخي جديد منخفض الكلفة في منطقة الشرق الأوسط، بهدف حماية مواطنيها وشركائها الإقليميين من هجمات الطائرات المسيّرة، في خطوة تأتي ضمن تعزيز قدراتها الدفاعية في المنطقة.

وقالت الحكومة البريطانية إن “وزارة الدفاع عملت بالتعاون مع القطاع الصناعي على تسريع تطوير النظام ونقله من مرحلة الاختبار إلى النشر خلال أقل من شهرين”، مشيرة إلى أنه “سيُزوّد مقاتلات يوروفايتر تايفون بنظام تسليح دقيق منخفض الكلفة قادر على استهداف التهديدات الجوية بكفاءة”.

وأوضح وزير القوات المسلحة البريطاني لوك بولارد أن “النظام يعتمد على تقنية توجيه ليزرية تحول الصواريخ غير الموجهة إلى أسلحة دقيقة قادرة على إسقاط الطائرات المسيّرة والأهداف المعادية الأخرى”.

ويأتي الإعلان في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة، وبعد أسابيع من توقيع لندن عقدًا لشراء صواريخ “سكاي هامر” الاعتراضية المصممة لمواجهة المسيّرات.

المصدر: الجزيرة نت