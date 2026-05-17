    أمريكا | وزير الحرب يستقبل حاملة الطائرات “جيرالد فورد” بعد أطول مهمة منذ حرب فيتنام

      استقبل وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بحارة وأفراد طاقم حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس جيرالد آر فورد”، فور وصولها ورسوها في قاعدة نورفولك البحرية بولاية فرجينيا.

      وقام هيغسيث بجولة داخل الحاملة التقى خلالها بالجنود والبحارة، وقام بتوزيع العملات التذكارية القيادية عليهم “تقديراً لجهودهم”، حيث تعود الحاملة إلى قواعدها بعد انتشار عسكري خارجي استمر 11 شهراً متواصلة، وهي الفترة الزمنية الأطول لانتشار حاملة طائرات أمريكية في مهام قتالية منذ حقبة حرب فيتنام.

      وجاء تمديد مهمة “جيرالد فورد” لقرابة عام كامل في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، تزامناً مع الحرب المستمرة والتصعيد المتسارع والمواجهات المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

      إعادة تموضع استراتيجي: يمثل وصول “جيرالد فورد” إلى موطنها في فرجينيا مرحلة انتقالية لتبديل القوات الإستراتيجية، حيث من المقرر أن تخضع الحاملة لعمليات صيانة دورية وإعادة تذخير، بينما تتولى مجموعات بحرية ضاربة أخرى مهام التأمين والمراقبة.

      المصدر: وكالة يونيوز

