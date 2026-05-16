التقدمي: تمسّك أبناء الجولان بأرضهم ورفضهم مشاريع المحتل موقف وطني لمواجهة مخططات الاقتلاع

حيا الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان، أبناء الجولان السوري المحتل “الذين يواجهون بثبات مشروع التوربينات الهوائية الذي تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى فرضه، رغم الرفض الشعبي الواسع له”.

وأكد أنّ “هذا المشروع يندرج ضمن السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى سلب الأراضي العربية الدرزية، والتضييق على أهلها، ودفعهم تدريجياً نحو التهجير، لكسر تمسّكهم بأرضهم وهويتهم العربية”.

وقال الحزب: “إنّ تمسّك أبناء الجولان بأرضهم ورفضهم لهذه المشاريع يشكّل موقفاً وطنياً في مواجهة مخططات الاقتلاع والتغيير الديموغرافي التي تمارسها سلطات الاحتلال، وهو بقدر ما يثبت مجدداً أطماع هذا الكيان، بقدر ما يثبت تمسّك الموحدين بانتمائهم وهويتهم، واستعدادهم الدائم لتكريسها وتثبيتها مهما كانت التحديات والصعوبات والتضحيات”.

وإذ يعلن التقدمي تضامنه الكامل مع أهالي الجولان، فإنه يطالب ب”الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين الذين اعتُقلوا على خلفية رفضهم المشروع”، موجهاً التحية مرة جديدة “للمشايخ الأبطال ولكل أبناء الجولان السوري المحتل، الذين يثبتون يوماً بعد يوم هويتهم وانتماءهم اللذين لن يتبدّلا”.

