ثقافي وديني

ندوة وتوقيع كتاب “صورة المرأة المقاومة في قصص د. علي حجازي” في المنتدى الثقافي – العباسية

شهدت قاعة المنتدى الثقافي الاجتماعي في العباسية، مساء السبت 19 تموز 2025، ندوة مميزة وحفل توقيع لكتاب “صورة المرأة المقاومة في قصص د. علي حجازي” للمؤلفة الدكتورة فاطمة يوسف، بتنظيم من اتحاد الكتّاب اللبنانيين بالتعاون مع المنتدى الثقافي، وبرعاية خاصة من السيدة مليحة الصدر.

حضر اللقاء نخبة من الفعاليات الثقافية والأكاديمية، إلى جانب رؤساء ووفود بلدية، وعدد من علماء الدين، ما أضفى على المناسبة طابعًا فكريًا ووطنيًا جامعًا.

تحدث في الندوة كل من:

رئيس المنتدى الثقافي الاجتماعي د. محمد حمود

رئيس اتحاد الكتّاب اللبنانيين د. أحمد نزال

الاستاذ الدكتور أكرم نبها

وقد أجمع المتحدثون في كلماتهم على أهمية هذا العمل الأدبي في توثيق دور المرأة في المقاومة، مشيدين بأسلوب الكاتبة الدكتورة القديرة فاطمة يوسف وجرأتها في تسليط الضوء على هذا الجانب الإنساني والوطني في قصص د. علي حجازي.

وفي ختام اللقاء، تم توقيع نسخ من الكتاب وسط تفاعل الحضور وتقديرهم لهذا الجهد الثقافي الهادف.

شكرًا لكل من حضر وشاركنا هذا المحفل.