لبنان

السيد فضل الله: لتضافر الجهود لتحصين الساحة اللبنانية من الفتن

شدد السيد علي فضل الله على “أهمية التعاون وتضافر الجهود لتحصين الساحة اللبنانية من الفتن”، وحذر من “محاولات استغلال التنوع لتهديد وحدة وأمن لبنان، الذي يعتبره العدو الصهيوني نقيضًا لمشروعه العنصري”.

كلام السيد فضل الله جاء الاثنين خلال استقباله وفدا من “المؤتمر الشعبي اللبناني” برئاسة كمال حديد حيث جرى البحث بالأوضاع اللبنانية والإقليمية.

وأشاد السيد فضل الله “بمواقف المؤتمر الداعمة للوحدة الوطنية والإسلامية”، وأكد على “العلاقة المميزة بين المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله وكمال شاتيلا”.

ودعا السيد فضل الله إلى “لقاءات وطنية حقيقية بعيدة عن الشكليات”، وناشد “العلماء والناشطين توحيد جهودهم كخط دفاع ضد أي فتنة داخلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام