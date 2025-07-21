عربي وإقليمي

محادثات نووية بين طهران والقوى الأوروبية الجمعة في اسطنبول

تعقد إيران محادثات جديدة بشأن برنامجها النووي مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الجمعة في اسطنبول.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي قوله إنه «استجابة لطلب الدول الأوروبية، وافقت إيران على عقد جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة»، مشيراً إلى أن الاجتماع سيعقد في اسطنبول.

وكان مصدر دبلوماسي ألماني أفاد في وقت سابق أن برلين وباريس ولندن «تواصل العمل بشكل مكثف ضمن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لإيجاد حل دبلوماسي مستدام ويمكن التحقق منه للبرنامج النووي الإيراني»، وتعتزم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عبر منصة «أكس» أمس، أن «إيران أظهرت أنها قادرة على إسقاط أي، عمل قذر، واهم، لكنها مستعدة على الدوام لمقابلة الدبلوماسية الجادة بالمثل بحسن نية».

كما رفض عراقجي ادعاءات الدول الأوروبية الثلاث تفعيل آليات الاتفاق النووي لعام 2015، والذي يفرض قيوداً كبيرة على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها، مؤكداً «لا يمكن ، ولا يجب السماح لها بالتشكيك في مصداقية مجلس الأمن الدولي بإساءة استخدام قرار لم تلتزم به هي نفسها».

واجتمعت الدول الأوروبية الثلاث آخر مرة مع إيران في جنيف في 21 حزيران، قبل يوم واحد فقط من الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.

لقاء بين بوتين ولاريجاني

إلى ذلك، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، اجتماعاً في الكرملين مع كبير مستشاري القائد الأعلى الإيراني، علي لاريجاني.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن لاريجاني «نقل تقييمات للوضع المتصاعد في الشرق الأوسط وبشأن البرنامج النووي الإيراني»، مضيفاً أن بوتين أعرب عن «مواقف روسيا المعروفة بشأن الطرق التي يمكن من خلالها جعل الوضع مستقراً في المنطقة وحول التسوية السياسية للبرنامج النووي الإيراني».

المصدر: مواقع