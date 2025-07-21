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رئيس الوزراء الياباني يتشبث بمنصبه بعد هزيمة ائتلافه الانتخابية

يواجه رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، ضغوطاً متزايدة بعد أن خسر ائتلافه الحاكم الأغلبية في مجلس المستشارين (الغرفة العليا للبرلمان) في انتخابات الأحد، فيما تستعد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات اليابانية.

واعترف إيشيبا، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يحكم اليابان منذ 1955، بالهزيمة قائلاً إن “نتقبل هذه النتيجة بتواضع وإخلاص”، معربًا عن “أسفه العميق” لفشل ائتلافه في تحقيق الأغلبية المطلوبة.

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، فقد حصل ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو على 47 مقعدًا فقط من أصل 50 مقعدًا يحتاجونها للاحتفاظ بالأغلبية، مما يترك الحكومة في وضع ضعيف مع اقتراب موعد مفاوضات التجارة مع واشنطن.

وأظهرت النتائج صعودًا ملحوظًا لحزب “سانسيتو” اليميني الذي رفع شعار “اليابان أولاً”، حيث فاز بـ14 مقعدًا، بينما جاء حزب المعارضة الرئيسي (الحزب الدستوري الديمقراطي) في المركز الثاني بـ22 مقعدًا.

وعلى الرغم من المطالبات باستقالته، أعلن إيشيبا عزمه البقاء في منصبه، مؤكدًا أن أولويته هي التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وغادر مبعوث اليابان التجاري إلى واشنطن اليوم في محاولة أخيرة لتجنب فرض الرسوم.

المصدر: مواقع