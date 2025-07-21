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بكين تؤكد منع موظفة بنك أمريكي من مغادرة البلاد بسبب “قضية جنائية”

أكدت الصين، اليوم الاثنين، منع موظفة في بنك “ويلز فارجو” الأمريكي من مغادرة البلاد، وذلك في إطار تحقيق في قضية جنائية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية قوه جياكون خلال مؤتمر صحفي في بكين.

وأوضح المتحدث أن المديرة التنفيذية المولودة في شنغهاي ماو تشينيو، “متورطة في قضية جنائية تخضع حاليًا للتحقيق من قبل السلطات الصينية”، دون تقديم تفاصيل عن التهم الموجهة إليها.

وأضاف جياكون: “قامت أجهزة إنفاذ القانون الصينية بفرض قيود على السفر وفقًا للقانون”، وأشار إلى أن الموظفة الأمريكية “لا يمكنها مغادرة البلاد أثناء سير القضية، وهي ملزمة بالتعاون مع عمل المحققين”.

ونفى جياكون أن تكون القضية ذات دوافع سياسية، مؤكدًا أن الحالة فردية وأن الصين “ستواصل كالعادة ترحيبها بأشخاص من جميع الدول للسفر وممارسة الأعمال هنا”. وقال: “سواء كنت صينيًا أم لا، يجب عليك اتباع القوانين الصينية أثناء وجودك في الصين”.

المصدر: مواقع