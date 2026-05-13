غريب آبادي يدعو مجموعة “بريكس” إلى مواجهة الإجراءات غير القانونية ضد الدول الأعضاء

دعا نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي مجموعة “بريكس” إلى إيلاء اهتمام أكبر بالإجراءات غير القانونية المتخذة ضد الدول الأعضاء، والعمل على مواجهة السياسات الأحادية والاعتداءات العسكرية.

وجاءت تصريحات غريب آبادي خلال لقاءات منفصلة عقدها، الأربعاء، على هامش اجتماع المنسقين الوطنيين لمجموعة “بريكس”، مع نظرائه من إندونيسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند ومصر، حيث جرى بحث التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال هذه اللقاءات، استعرض مساعد وزير الخارجية الإيراني مواقف طهران تجاه ما وصفه بـ”العدوان العسكري” على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبراً أنه يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما دعا غريب آبادي دول مجموعة “بريكس” إلى إيلاء اهتمام خاص بالإجراءات غير القانونية التي تستهدف الدول الأعضاء، بهدف مواجهة الأحادية وإنهاء الاعتداءات العسكرية ومحاسبة المعتدين.

وأشار أيضاً إلى القدرات الواسعة التي تمتلكها مجموعة “بريكس”، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً ضرورة توسيع التعاون بين الدول الأعضاء.

وشدد غريب آبادي على أهمية تفعيل هذه القدرات بشكل أكبر من خلال تعزيز التعاون بين جميع أعضاء المجموعة، والعمل على لعب دور أكثر فاعلية في المحافل الدولية ذات الصلة.

المصدر: قناة العالم