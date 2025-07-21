لبنان

بارّاك بدأ جولته للقاء المسؤولين اللبنانيين

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا صباح الإثنين الموفد الأميركي توماس بارّاك، في حضور سفيرة الولايات المتحدة ليزا جونسون.

ومن ثم انتقل بارّاك الى السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام.

وافاد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة بانه سيكون للموفد الاميركي كلمة من السرايا عقب اللقاء.

وكان باراك قد وصل الى لبنان الاحد.

وكانت مصادر مطّلعةٌ قد أكدت في وقت سابق للمنار ان “ملاحظاتُ برّاك على الردِّ اللبناني أسوأُ من الورقةِ الاميركيةِ نفسِها، والموقفُ اللبنانيُ لم يَتغيّر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام