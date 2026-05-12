الخارجية الروسية: المسار الأوروبي لأرمينيا قد يؤدي إلى تغيير علاقتها مع روسيا

أعلن مدير دائرة بلدان رابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية ميخائيل كالوغين أن “المسار الأوروبي” لأرمينيا قد يؤدي إلى تغيير علاقاتها مع روسيا.

وقال كالوغين في حديث لوكالة “تاس” الروسية، نشر يوم الثلاثاء: “نعتقد أن على مواطني بلدينا أن يعرفوا أن مضي يريفان قدما في ما يسمى بالمسار الأوروبي قد يؤدي في لحظة معينة إلى تغييرات جذرية في العلاقات الروسية الأرمنية”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم “أي بديل واضح في ما يخص أدوات ضمان الأمن والاستقرار الاقتصادي والرفاهية والازدهار، ما يعتبر أساسا لسيادة البلاد”.

وتابع: “وهذا أمر واضح، إذ أن مصلحة بروكسل ليست في الاهتمام بأرمينيا أو بلدان جنوب القوقاز، بل في تحقيق المهام الجيوسياسية الرامية إلى مواجهة روسيا اليوم”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي “يحاول استغلال الانتخابات البرلمانية القادمة في أرمينيا” لهذا الغرض.

وأضاف أن “الأهداف المعلن عنها قد تبدو نبيلة، ولكن في الحقيقة تتمثل مهام البعثتين (الأوروبيتين في أرمينيا) في تعزيز سيطرة الاتحاد الأوروبي على الحياة الاجتماعية والسياسية واقتصاد الجمهورية، ما يساهم في فصلها عن موسكو”.

وقال إن الأوروبيين يحاولون تقديم روسيا للأرمن على أنها “عدو”، كأن موسكو “تعارض قيام أرمينيا مستقلة”، ويتهمون روسيا بـ”الهجمات الهجينة” والتدخل في الشؤون الداخلية لأرمينيا.

المصدر: وكالة تاس الروسية