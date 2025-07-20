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“أوتشا”: أطفال غزة يموتون جوعا

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية(أوتشا) إن “أطفالا في قطاع غزة يموتون جوعا نتيجة النقص الحاد في الغذاء وسوء التغذية”، محذرًا من أن “القطاع يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بفعل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو 22 شهرا”.

وأوضح المكتب في بيان له الأحد أن “أطفال غزة يعانون من الهزال الحاد(فقدان شديد في الوزن جراء نقص التغذية) وأن البعض منهم يفقدون حياتهم قبل أن تصل إليهم أي مساعدات غذائية”، وأكد أن “البحث عن الطعام بات مخاطرة مميتة، حيث يتعرض المدنيون لإطلاق نار أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء”.

وأضاف المكتب أن ““التجويع لا يجوز استخدامه كسلاح حرب”، وشدد على أن “السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق هو التزام قانوني وأخلاقي على جميع الأطراف”.

ويشدد العدو الإسرائيلي من حصاره على غزة، عبر إغلاق المعابر بشكل كامل ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود، ما أدى إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية وانتشار المجاعة بين السكان، خصوصًا الأطفال.

وترتكب قوات العدو وبدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 199 ألف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام