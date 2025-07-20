عربي وإقليمي

الفصائل الفلسطينية: حرب التجويع في غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

حملت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك لها الاحد “رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته كامل المسؤولية عن استمرار سياسات الإبادة الجماعية وحرب التجويع الممنهجة ضد المدنيين في قطاع غزة”.

ووصفت الفصائل “ما يجري في القطاع بأنه جريمة منظمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف”، وأكدت أن “ما يقوم به الاحتلال يرقى إلى جرائم حرب متكاملة الأركان”.

وحمّلت الفصائل “الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة بوصفها شريكة في العدوان عبر دعمها السياسي والعسكري لحكومة نتنياهو”، وأشارت إلى أن “هذا الدعم أسهم في تقويض فرص التهدئة وإفشال مسار التفاوض”.

المصدر: فلسطين اليوم