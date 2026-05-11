الهند: ارتفاع أسعار الطاقة يدفع مودي للدعوة إلى العمل من المنزل وتقليل السفر



دعا رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي إلى اعتماد سلسلة من الإجراءات لترشيد استهلاك الوقود، تشمل العودة إلى العمل من المنزل، والحد من السفر، وتقليص الواردات، في ظل الضغوط المتزايدة على احتياطيات النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.



وقال مودي إنّ على المواطنين والشركات إعطاء الأولوية للعمل من المنزل وعقد الاجتماعات عبر الإنترنت، وهي ممارسات توسّع العمل بها خلال جائحة “كوفيد-19″، مؤكداً أنّ هذه الخطوات من شأنها المساهمة في خفض استهلاك الوقود في البلاد.



هذه الاجراءات لم تقتصر على الهند فقط، بل طالت عدداً من الدول. لا سيما بعدما أكّد مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول أن العالم يواجه “أكبر أزمة طاقة في التاريخ”، نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الحرب على إيران، وفق وكالة “رويترز”



وفي هذا السياق، حذّرت شركة الشحن الدنماركية “ميرسك”، ثاني أكبر شركة شحن حاويات في العالم، من أن تداعيات الصراع المرتبط بإيران وإغلاق مضيق هرمز قد تستمر لأشهر وتنعكس سلباً على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.



وشنّت الولايات المتحدة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي عدواناً مشتركاً على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي، الأمر الذي أدى إلى إغلاق مضيق هرمز وما خلّف من تداعيات على التجارة العالمية.

المصدر: الميادين