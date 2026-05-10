إعلام العدو: مسيّرات حزب الله تضرب سمعة منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي إن “الجيش الإسرائيلي يختار إخفاء الوضع على الحدود الشمالية عن الجمهور من خلال فرض رقابة على الأحداث والمطالبة بإزالة الأخبار”.

وبالسياق، قالت صحيفة “معاريف” الصهيونية إنه “بعد محاولة الجيش الإسرائيلي إخفاء الأمر، كشف حزب الله مشاهد تُظهر لحظة إصابة بطارية القبة الحديدية”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “في الفيديو الذي نشره حزب الله، تُظهر طائرة مسيّرة متفجرة تخترق المجال الجوي الإسرائيلي وتصيب منظومة الدفاع الجوي، بينما يقف جنود بالقرب منها دون أن يتخذوا أي إجراءات وقائية”، وتابعت: “في الجيش الإسرائيلي حاولوا منع نشر الحدث الخطير، الذي وقع نهاية الأسبوع”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه “في الآونة الأخيرة، يعمل حزب الله على استهداف أهداف عسكرية ليس فقط داخل الأراضي اللبنانية، بل أيضًا داخل إسرائيل، بهدف إصابة جنود الجيش الإسرائيلي وإلحاق أضرار جسيمة بوسائل القتال المتقدمة للجيش”، وتابعت أن “هذا ما حدث عندما أصابت طائرة مسيّرة متفجرة شاحنة ألفا التابعة لبطارية المدفعية قرب شوميرا”، وأضافت أنه “نتيجة الإصابة، انفجر عشرات القذائف التي كانت عليها، وأصيب 12 جنديًا”.

واعتبرت الصحيفة أن “إصابة بطارية القبة الحديدية نهاية الأسبوع تشكل ضربة قاسية جدًا لسمعة منظومة الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي، التي لم تنجح في كشف الطائرة المسيّرة مسبقًا ولم تعمل على اعتراضها”، وتابعت: “حقيقة أن الضرر البالغ الذي لحق بالبطارية يزيد من شدة الضرر الذي لحق بمنظومة الدفاع الجوي”.

بدورها، قالت قناة “كان” الصهيونية: “يوجد جنود خائفون لا يأتون لعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم بوجه محلّقات حزب الله المفخخة”.

المصدر: موقع المنار