قائد مقر “خاتم الأنبياء (ص)” يُقدّم تقريرًا الى آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي

قدّم قائد مقر “خاتم الانبياء (ص)” المركزي في ايران اللواء علي عبداللهي، تقريرًا عن استعدادات القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، في اجتماع مع قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة، آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان قائد مقر “خاتم الانبياء (ص)” المركزي اللواء علي عبد اللهي قدّم تقريرًا عن استعدادات القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك جيش الجمهورية الإسلامية، والحرس الثوري الإسلامي، وقوات الشرطة والأمن وحرس الحدود، ووزارة الدفاع، وقوات التعبئة (البسيج) .

وقال قائد مقر “خاتم الأنبياء (ص)” في هذا التقرير: إنّ جنود الإسلام على أتمّ الاستعداد من حيث الروح المعنوية القتالية، والجاهزية الدفاعية والهجومية، والخطط الاستراتيجية، والعتاد والأسلحة اللازمة لمواجهة الأعمال العدائية للعدو الأمريكي الصهيوني، وفي حال وقوع أيّ خطأ استراتيجي أو عدوان من جانبهم، فسيتعاملون معه بكل سرعة وحزم وقوة.

وأكّد اللواء علي عبد اللهي، نيابةً عن جنود الإسلام والقوات المسلحة، للقائد العام للقوات المسلحة، انه امتثالاً تاماً لأوامر سماحته سيدافعون حتى آخر لحظة في حياتهم، عن مُثل واهداف الثورة الإسلامية، ووطننا الحبيب إيران، وسيادتها ومصالحها الوطنية، وعن الشعب الإيراني الابي والشجاع، وسيجعلون الأعداء الأشرار الحاقدين المعتدين يندمون على نواياهم الخبيثة والعدوانية.

وفي هذا الاجتماع، أعرب القائد العام للقوات المسلحة، آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، (دام ظله )، عن امتنانه لجميع المقاتلين الشجعان والبواسل والقوات المسلحة المقتدرة، وابلغ، استكمالاً لإجراءاته السابقة خلال حرب رمضان، التي أسفرت، بفضل الله، عن انتصارات باهرة وأحبطت مساعي الأعداء، إجراءات جديدة وممهدة لمواصلة هذه الإجراءات ومواجهة الأعداء بقوة.