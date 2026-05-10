تقرير مصور | حزب الله يشيّع الشهيد محمد علي عنقة في يونين… وتأكيد على استمرار المواجهة والثبات

شيّع حزب الله وأهالي بلدة يونين البقاعية الشهيد المجاهد محمد علي عنقة (حسيني)، في موكب حاشد ومراسم تكريمية انطلقت من ميدان الشهداء في البلدة، بمشاركة واسعة من أبناء المنطقة وجمهور المقاومة.

وبدأت مراسم التشييع بأداء القسم على مواصلة السير على نهج الشهداء، قبل أن ينطلق الموكب في شوارع البلدة وسط هتافات مؤيدة للمقاومة، على وقع أجواء من الحزن والفخر.

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر التي أمّها الشيخ صالح زغيب، ووري الشهيد الثرى في جبانة البلدة إلى جانب من سبقه من الشهداء.

وألقى رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي حسين الحاج حسن كلمة تأبينية، توجه فيها إلى الشهداء قائلاً إنهم “أعطوا الأمة شرفاً وعزاً يستحقه أهل المقاومة، وسطروا دروساً خالدة في الإرادة والثبات على نهج الإمام الخميني والقادة الشهداء”.

وأشار الحاج حسن إلى أن مسيّرات المقاومة وصواريخها باتت تقض مضاجع العدو، لافتاً إلى أن انسحاب فرقتين من قوات الاحتلال من جنوب لبنان جاء نتيجة ضربات وتضحيات المجاهدين.

وأضاف أن المقاومة “فاجأت العدو بمسيّراتها التي لم يجد لها حلاً حتى الآن، وهي ترد اليوم على خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار المزعوم”.

وانتقد الحاج حسن أداء بعض المسؤولين اللبنانيين، معتبراً أنهم وقعوا في مأزق “المفاوضات تحت النار” والرضوخ للضغوط الأميركية، مؤكداً أن المقاومة ثابتة في الميدان وتقرر كيفية الرد على أي خرق.

وختم بالتشديد على الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط، ورفض أي حرية حركة للعدو في لبنان، وعودة النازحين والأسرى، وإعادة الإعمار، مؤكداً أن قرار المقاومة شأن لبناني وطني خالص يُبحث داخلياً بعيداً عن أي تدخل خارجي.