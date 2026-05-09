الجمارك اللبنانية: ضبط مواد تبغية مهرّبة في بعبدا وبرج حمود

أعلنت الجمارك اللبنانية، في بيان لها السبت، عن ضبط مواد تبغية مهرّبة في منطقتي بعبدا وبرج حمود.

وقال البيان إنه “في إطار سعيها المستمر في مكافحة أعمال التهريب ودعم الاقتصاد الوطني، تمكّنت “شعبة البحث عن التهريب” في مديرية الجمارك العامة، بتاريخ 08/05/2026، من ضبط كميات كبيرة من المواد التبغية المهرّبة في منطقتي بعبدا وبرج حمود، من خلال عمليتين منفصلتين”.

وأوضح البيان أن “المواد المهرّبة تضمّنت السيجار والسجائر الإلكترونية، إضافة إلى مواد تبغية من الدخان والتنباك والمعسل”، وتابع: “قد أُجري المقتضى القانوني بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام